За півроку українські атаки завдали Росії збитків майже на 900 млн доларів — дослідження

Українські удари за півроку завдали російській енергетиці збитків на суму від 660 до 900 млн доларів. Ілюстративне фото

Українські атаки на російську енергетику з вересня 2024 року до лютого 2025 року завдали збитків на 60 мільярдів рублів, або 658 мільйонів доларів. Про це пише видання ASTRA.

За менш консервативними оцінками, сума збитків сягає 80 мільярдів рублів, або майже 900 млн доларів, підрахували Радіо Свобода, Frontelligence Insight та волонтери на основі супутникових знімків.

Зазначається, що найбільшого удару зазнала нафтобаза у Феодосії в анексованому Криму 7 жовтня 2024 року: там було знищено 11 резервуарів на 69 тисяч кубометрів, збитки — 37,5 мільйона доларів.

У січні 2025 року атака на Астраханський ГПЗ вивела з ладу установку переробки, що може коштувати заводу до 40 мільярдів рублів.

Загалом за півроку знищено 50 резервуарів, ще 47 пошкоджено, йдеться у повідомленні.