Кількість постраждалих внаслідок атаки дронів по Харкову зросла до 11 осіб

Ліквідація наслідків атаки російських безпілотників у Харкові ввечері 26 березня. Фото: ДСНС Харківської області

Увечері 26 березня Збройні сили Російської Федерації провели атаку ударними безпілотниками на Харків. Деякі дрони вибухнули поряд із житловими будинками і впритул до дороги. Ще один дрон ледь не влучив у спортсменів на футбольному полі.

Про наслідки масованої атаки російських безпілотників розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок масованого удару безпілотниками постраждали 11 людей.

«Серед поранених — 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надано всю необхідну медичну допомогу», — заявив глава області.

Гостру реакцію на стрес дістали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка.

Пошкоджено цивільні автомобілі, господарські споруди.

Крім того, Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару безпілотниками по селищу Золочів Харківської області постраждали семеро людей.

Три людини зазнали вибухових поранень, ще четверо — гостру реакцію на стрес, зазначив голова ОВА.