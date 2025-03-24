Президент України не звинувачує Трампа за тимчасове зупинення обміну розвідданими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасове припинення передачі розвідувальної інформації США Україні не вплинуло на Курську операцію. Він також відмовився покладати відповідальність на адміністрацію президента США Дональда Трампа.



«Це не пов’язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч ваші партнери. Але я не сказав би, що заморожування вплинуло на операцію в Курській області», — зазначив Зеленський в інтерв'ю для The Time.



Натомість його більше турбувала роль Трампа у поширенні російської дезінформації. За словами Зеленського, під час телефонної розмови з Володимиром Путіним американському лідеру було передано хибне твердження про те, що російські війська нібито оточили тисячі українських військових у Курській області.



«Це було брехнею», — наголосив президент України.



Нагадаємо, 5 березня директор ЦРУ США Джон Реткліфф повідомив про призупинення постачання зброї та розвідувальних даних Україні. За його словами, таке рішення стало результатом зустрічі президентів України та США у Білому домі наприкінці лютого.



Однак 12 березня CNN, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що постачання зброї та обмін розвідданими повністю відновлено. Видання уточнило, що після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії 11 березня американське озброєння знову надходить до України, а обмін розвідувальною інформацією повернувся до попереднього рівня.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої остання для мирної угоди вимагає повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Україні. Зеленський різко висловився про це.