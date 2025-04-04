Місцеві бюджети Донеччини одержали майже 13 млн грн за розміщення переселенців

Місцеві бюджети Донецької області отримали компенсації комунальних послуг за розміщення переселенців у будинках державної, комунальної та приватної власності.



Від держави бюджети одержали 12,7 мільйонів гривень. Це компенсація за період із березня 2022 року до жовтня 2024 року.



Сума, що залишилася за листопад-грудень 2024 року та січень 2025 року, становить 153,2 тис. грн і перебуває на стадії розгляду.



4 квітня на Донеччині відбулася нарада, присвячена питанням захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У рамках зустрічі обговорювали низку питань, присвячених евакуації та розміщенню переселенців.

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