Як отримувати пенсію переселенцям, людям за кордоном та на тимчасово окупованих територіях: нові правила

З 20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів №299, якою уряд України визначив єдиний механізм виплати пенсій та страхових виплат для громадян, які перебувають за кордоном, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), а також для тих, хто залишив ці території та проживає на підконтрольній Україні. Організація «Група впливу» надала роз'яснення та покрокову інструкцію для пенсіонерів-переселенців, які опинилися у різних ситуаціях.

Які виплати регулює нова постанова?

пенсії (щомісячне довічне грошове утримання);

страхові виплати, пов'язані зі страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності.

Хто підпадає під дію нових правил?

Громадяни України, які тимчасово проживають за кордоном:

ті, хто перебуває за межами України не менше ніж 183 дні на рік;

громадяни, які отримали за кордоном статус тимчасового захисту або біженця через збройну агресію Росії та не оформили документи для постійного проживання за кордоном.

Громадяни, які проживають на ТОТ, включені до переліку територій, де ведуться чи велися бойові дії.

Громадяни, які залишили ТОТ та проживають на підконтрольній Україні території, у тому числі внутрішньо переміщені особи (ВПО).

При цьому нові правила не поширюються на громадян, які тимчасово проживають за кордоном, якщо їхня пенсія виплачується на підставі міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

Важливо: виплата пенсій особам, які перебувають у Росії, здійснюється з урахуванням обмежень Національного банку України.

Як здійснюватиметься виплата пенсій?

Пенсійний фонд України (ПФУ) відповідає за виплати:

за останнім місцем обліку пенсіонера;

за заявою пенсіонера:

за адресою декларованого/зареєстрованого місця проживання в Україні;

за вказаним місцем проживання на підконтрольній території;

якщо заяви немає, виплати здійснюються територіальним органом ПФУ, визначеною ухвалою.

Через які канали можна отримувати пенсію?

Банківські установи, згідно з Постановою №1596.

«Укрпошта» — за бажанням пенсіонерів, які залишили СОТ (Постанова № 1279).

Важливо! Умову отримання пенсій ВПО виключно через Ощадбанк скасовано. Також більше не потрібна довідка ППО для отримання пенсії.

Для пенсіонерів за кордоном обов'язкова фізична ідентифікація.

Для отримання пенсії необхідно проводити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року.

Якщо ідентифікацію не пройдено, з 1 січня наступного року пенсія нараховуватиметься, але не виплачуватиметься.

Як поновити виплату?

Пройти фізичну ідентифікацію. Отримати документ про підтвердження факту, що людина жива. Подати заяву про поновлення.

Як подати заяву?

Через вебпортал ПФУ:

у режимі відеозв'язку (з використанням «Дія.Підпис»);

з додаванням скан-копії документа про підтвердження факту, що людина жива.

Поштою: надіслати заяву до територіального органу ПФУ з підтверджуючим документом.

Через закордонну дипломатичну установу (наприклад, консульство України).

Для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях

Для продовження виплат також необхідно проводити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

Додатково пенсія припиняється, якщо:

протягом 6 місяців не було операцій в рахунку;

у цей період не проводилася фізична ідентифікація.

Для відновлення виплат необхідно пройти ідентифікацію та подати заяву через портал ПФУ або в режимі відеоконференції (Дія.Підпис).

Обмеження для пенсіонерів у РФ

Пенсія виплачуватиметься лише у разі відсутності виплат від пенсійних органів Росії. Наразі факт неотримання виплат фіксується заявою пенсіонера про призначення чи продовження пенсії.

Що робити тим, у кого виплати було припинено до 20 березня 2025 року?

Особи, чиї пенсії було припинено через непроходження ідентифікації або скасування довідки ВПО, можуть поновити виплати, подавши заяву та пройшовши ідентифікацію.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Офлайн (особисте відвідування): звернутися до територіального органу ПФУ або відділення банку, де відкрито пенсійний рахунок.

Необхідні документи:

Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Банківська картка або інформація про рахунок.

Пенсійне посвідчення (якщо є).

Онлайн (через «Дія.Підпис»): авторизуватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ та пройти ідентифікацію.

Онлайн (відеодзвінок): увійти на портал ПФУ. Виберіть розділ «Ідентифікація у режимі відеоконференції». Заповнити обов'язкові поля:

паспортні дані,

контактну інформацію,

сервіс для відеодзвінка (Google Meet, Zoom, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Signal).

Подати заяву.

Увага! Відеоконференція проводиться у строк від 10 до 30 днів з моменту подання заяви.

Законодавче регулювання

Постанова Кабінету Міністрів України № 299 від 11 лютого 2025 року «Про деякі особливості виплати пенсій та страхових виплат».

З 1 січня у пенсіонерів-переселенців вилучатимуть залишки коштів на рахунках Ощадбанку. Бюджет України на 2025 рік встановив умови, за яких відбудеться таке вилучення.



Як з'ясували «Новини Донбасу», у Пенсійному фонді України не змогли відповісти на запитання про те, у скільки людей вже забрали гроші і як їх можна повернути. Переселенці, які перебувають в окупації, фізично не можуть пройти ідентифікацію, а отже ризикують залишитися без пенсій.



Також важливо зазначити, що проживати на окупованій території без російського паспорта на цей час майже неможливо — без нього окупаційна влада відмовляє людям у базових правах — одержанні спеціальних ліків, правах на медичне обслуговування, права власності на житло тощо. А отримавши російське громадянство, пенсіонери потрапляють до баз даних, згідно з якими нараховуються російські виплати. Це означає, що згідно з новим законодавством України, перебуваючи в окупації, пенсіонери навряд чи матимуть змогу отримувати українські виплати.