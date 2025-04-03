Держава посилить підтримку прифронтових та прикордонних громад — Зеленський

Наступного тижня уряд України має ухвалити рішення про виділення додаткового фінансування для прифронтових та прикордонних з Росією громад. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із представниками місцевої влади у Чернігівській області.



«Сьогодні ми домовилися про спрямування додаткових коштів на підтримку всіх таких громад, які перебувають на кордоні з ворогом та у прифронтових зонах. Вже наступного тижня чиновники мають ухвалити рішення: кожна громада отримає відчутне додаткове фінансування на найбільш термінові потреби», — наголосив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

У Слов'янську на Донеччині планують витратити близько мільйона гривень на дорожню розмітку. Про це стало відомо з тендеру, який було оголошено та опубліковано у системі публічних державних закупівель Прозорро 18 березня поточного року.