Мобілізований військовий коригував удари РФ по своїй частині — СБУ

Служба безпеки України повідомила про вирок щодо агента російської військової розвідки (ГРУ), який передавав окупанту координати українських військових. За зібраними доказами суд визнав його винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Як встановило слідство, зрадник виявився мобілізованим бійцем ЗСУ. Під час проходження бойової підготовки він передавав російській стороні дані про розташування військової частини, в якій сам перебував. Ці координати використовувалися для ракетних ударів по українських підрозділах.



Контррозвідка СБУ затримала агента влітку 2024 року. На той момент він саме готував черговий «звіт» своєму російському куратору.



Зловмисник — житель Донецької області. За даними СБУ, його дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ РФ. Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Трьом колишнім поліцейським Маріуполя заочно повідомлено про підозру у державній зраді. У 2022 році вони склали присягу і перейшли на бік ворога.