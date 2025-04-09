Влада Китаю могла знати про відправлення своїх громадян на війну проти України — подробиці

Один із громадян КНР, взятих у полон на Донбасі. Скріншот відео Генштабу ЗСУ

Служба безпеки України доставила до Києва двох громадян Китайської Народної Республіки, захоплених українськими військовими на Донеччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.



За його словами, обидва полонені будуть доступні для спілкування зі ЗМІ.



«Думаю, ми дамо журналістам можливість поспілкуватись із ними. Це буде доречно. Вони, як ми бачимо, більш балакучі, ніж полонені з Північної Кореї», — зазначив президент.



Один із затриманих — Ван Гуанцзюн, 1991 року народження. Його взяли в полон 4 квітня 2025 року бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади в районі Білогорівки Донецької області. Другий — Чжан Женьбо, 1998 року народження. Його полонили 5 квітня біля села Тарасівка на Донеччині воїни 157-ї окремої механізованої бригади.



«Цих двох взяли на Донецькому напрямі, але ми припускаємо, що є інші. Це два різні населені пункти, дві різні бригади, кожна з яких тримає досить довгу ділянку фронту», — пояснив Зеленський.



Він також додав, що у питанні північнокорейських військовополонених Україна готова до обміну лише на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні.



«Був один тяжко поранений. Думали, що не виживе, але провели потрібні операції. Наразі він живий і знаходиться на території України. Ми передали сигнал: готові обміняти їх лише на наших воїнів», — сказав він.



Зеленський зазначив, що факт полону громадян Китаю викликав резонанс у Вашингтоні.



«Сполучені Штати дуже здивовані цією ситуацією і вважають її неприпустимою. Такі сигнали вони нам уже передали», — повідомив президент.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, за його словами, вже перебуває в контакті з офіційним Пекіном, проте подробиць наразі немає.



Президент також наголосив, що СБУ з'ясовуватиме, що мотивувало китайців поїхати на війну — гроші, політичний тиск чи інші причини.

«Ми зафіксували, що Китай на рівні офіційних представництв знав факт відправлення. Ми не стверджуємо, що це було санкціоновано командою згори — такої інформації ми не маємо. Але те, що це були громадяни Китаю, і що вони застосовували зброю проти України на нашій території, це підтверджено», — заявив Зеленський.

Раніше президент України повідомив, що щонайменше 155 громадян Китаю беруть участь у бойових діях проти України.



На Донеччині українські військові під час бою взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Нагадаємо, що зараз полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, з ними продовжуються слідчі та оперативні дії.



Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.