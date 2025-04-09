Зеленський: на боці Росії в Україні воюють щонайменше 155 громадян Китаю

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше 155 громадян Китаю беруть участь у бойових діях проти України. Ці дані вже підтверджені — є прізвища, номери паспортів, місця походження та інформація про військові частини, де вони служать.



Це серйозний виклик. У нас є конкретні дані щодо 155 громадян КНР, що воюють на нашій території. Ми вважаємо, що їх насправді значно більше», — заявив глава держави під час зустрічі з журналістами.



Згідно з отриманою інформацією, китайці проходять службу, зокрема, у 70-му, 71-му та 255-му мотострілецьких полках російської армії.



Зеленський також зазначив, що громадян КНР активно вербують через китайські соцмережі, включаючи TikTok. Російська сторона розповсюджує там відкриті рекламні ролики із пропозицією вступити до армії.



«Це не таємна операція. Рекрутинг ведеться відкрито, і китайська влада, безумовно, про це знає. Хоча, можливо, є й прихований канал набору», — уточнив президент.



Після вербування громадяни Китаю прибувають до Москви, де проходять медичне обстеження (від трьох до чотирьох діб), а потім місяць-два підготовки в навчальних центрах. Після цього їх перекидають на територію України.



«Їм видають міграційні картки та картки російської платіжної системи "Мир", на які нараховується зарплата», — додав Зеленський.

На Донеччині українські військові під час бою взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Нагадаємо, що зараз полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, з ними продовжуються слідчі та оперативні дії.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.