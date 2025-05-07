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Путін дав вказівку визначити цілі у Києві для удару «Орєшніками» — ЗМІ

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07 травня 2025, 10:15

Путін дав вказівку визначити цілі у Києві для удару «Орєшніками» — ЗМІ

Росія готується вдарити по Києву «Орєшніками», повідомляють російські ЗМІ. Фото: Інтерфакс Росія готується вдарити по Києву «Орєшніками», повідомляють російські ЗМІ. Фото: Інтерфакс

Президент Росії Володимир Путін дав вказівку Міністерству оборони визначити цілі у Києві для удару балістичними ракетами «Орєшнік».

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє канал Mash, який пов'язують з російськими силовиками.

«Володимир Путін оголосив триденне перемир'я, Зеленський вдає, що нічого не відбувається і критикує припинення вогню. Замість паузи Київ спрямовує на Москву та інші регіони РФ безпілотники», — пише канал.

Цитуючи свої джерела, Mash повідомляє, що «ЗСУ в Москві готують провокації серйозніше ударів дронами». Зазначається, що «відповідь на них буде серйозною і, ймовірно, безпосередньо торкнеться Києва».

За даними каналу, Володимир Путін дав вказівку МО РФ визначити цілі у Києві для удару «Орєшніками».

«Схоже, що перемир'я не буде», — зробили висновок на каналі.

При цьому варто зазначити, що через зв'язки даного джерела з російськими силовиками, дана інформація може бути як реальним витоком даних від джерел, так і російським ІПСО. 

ІПСО — це сплановані дії з поширення інформації задля досягнення певної цілі, впливу на емоції, критичне мислення, почуття та дії цільової групи людей.

Нагадаємо, 21 листопада Росія завдала удару по українському заводу в Дніпрі, вперше застосувавши балістичну ракету середньої дальності під кодовою назвою «Орєшнік». Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Ця ракета класифікується як та, що має максимальну дальність від 3000 до 5500 кілометрів. У цьому випадку ракета пролетіла лише трохи більше 800 кілометрів до цілі. У лютому 2019 року Росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який забороняв розробку та виробництво БРСД. Проте розробка «Орєшніка» майже напевно відбулася раніше. Система, найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 «Рубіж», яку вперше випробували у 2011 році.

Бойове навантаження цієї ракети було зафіксовано у вигляді шести груп по шість боєголовок – загалом 36 суббоєприпасів. Ці суббоєприпаси рухаються на гіперзвуковій швидкості – понад 5 махів – перед ударом, що є типовим для ракет цього класу. Усі боєголовки БРСД та міжконтинентальних балістичних ракет летітимуть на гіперзвуковій швидкості при вході в атмосферу.

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