18-річні готувалися підірвати наряд поліції в Рівному за завданням із РФ

Підозрювані у підготовці теракту. Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали двох 18-річних жителів Рівного, які за вказівкою російських спецслужб намагалися підірвати наряд поліції.



Фігуранти заманили правоохоронців у покинуту будівлю, повідомивши про «знайдене тіло». Коли поліцейські прибули на місце, спрацювала вибухова пастка. На щастя, ніхто не постраждав.

Листування з агентом РФ. Фото: СБУ

Зловмисники встановили два вибухові пристрої з бойовими гранатами, гайками й телефонами для дистанційного підриву. За діями поліцейських вони стежили через встановлені камери та датчики руху.



Після атаки виконавці повернулися додому, чекаючи на обіцяну криптовалюту, але їх затримали по гарячих слідах. Під час обшуків поліція виявила ще один вибуховий пристрій, який не спрацював.

Вибуховий пристрій. Фото: СБУ

Затриманим уже повідомили про підозру за статтею про тероризм. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.