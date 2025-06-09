Десятки пошкоджених будинків та адмінбудівель за добу: росіяни знову атакували Донеччину

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 8 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:





Покровський район. У Білицькому Добропільської ТГ поранено людину, пошкоджено інфраструктуру та автобус. У Шахівській ТГ пошкоджено 2 будинки у Паньківці і 1 у Новоторецькому; у Володимирівці пошкоджено адмінбудівлю, у Новотроїцькому — господарче приміщення. У Мирнограді пошкоджено підприємство.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки, 2 господарчі споруди і гараж; у Рубцях пошкоджено будинок і газогін. У Слов'янську пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 гаражі і 4 автівки. У Краматорську пошкоджено підприємство. У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, склад і гараж; у Стінках 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок; в Іванопіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Віролюбівці пошкоджено 14 будинків, у Новодмитрівці — 2 будинки і адмінбудівлю.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що Краматорськ на Донеччині вночі потрапив під російський обстріл. Внаслідок атак постраждалих немає.