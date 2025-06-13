У ЗСУ відповіли, чи вдалося російській армії проникнути з Донецької у Дніпропетровську область

Ситуація біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку позиції в селі Багатир постійно переходять «з рук в руки». Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, два тижні тому вже була історія, коли російські війська «залетіли» до села, а потім їх звідти вибили.



«Це регулярна історія. І справді зараз є пожвавлення і на Новопавлівському напрямку, і в західній частині Покровського напрямку. Воно пов'язане саме зі спробами росіян проникнути на територію Дніпропетровської області. Станом на зараз – неуспішно», – розповів Трегубов.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що окупанти здебільшого для атак використовують малі піхотні групи.



«Єдине – на Покровському напрямку помітна відносно висока робота артилерії та авіації. Однак здебільшого саме зараз, саме влітку – це малі групи у великій кількості», – додав він.

Нагадаємо, що на Новопавлівському напрямку зафіксували рекордну кількість боїв з початку війни.