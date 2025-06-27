У Самарі щонайменше 3 людини загинули через російський удар, 14 поранено — ОВА

Ракетний удар росіян по Самару Дніпропетровської області 27 червня забрав життя щонайменше трьох людей. Фото із соцмереж

Щонайменше троє людей загинули, 14 поранені внаслідок російського ракетного удару по місту Самар Дніпропетровської області вдень 27 червня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також зазначається, що внаслідок атаки у місті виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдруге за поточний тиждень завдали ударів балістичними ракетами по містах Дніпро та Самар. Про це стало відомо у п'ятницю, 27 червня.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а пізніше — про швидкісні цілі у напрямку Дніпра та Самара.

Після цього в обох містах пролунали вибухи: у Дніпрі один, у Самарі мінімум два.