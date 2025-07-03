Російські канали повідомляють про загибель заступника головнокомандувача ВМФ РФ

У мережі з'явилася інформація про загибель заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова. Фото: КП

Російські паблики повідомили про загибель командира 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, а з березня 2025 року — заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова.

Зазначається, що Михайло Гудков нібито загинув при виконанні військового обов'язку на фронті, зазначають російські телеграм-канали.

Про його загибель повідомили увечері 2 липня.

«Кавалер багатьох орденів. Загинув, виконуючи свій військовий обов'язок у зоні "СВО". Світла пам'ять героям», — йдеться у повідомленні.

Про обставини його смерті не повідомляється. Офіційної інформації про загибель Гудкова на час публікації не надходило.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Evocation, Михайло Гудков — кадровий російський військовий родом із міста Уссурійськ. Навчався у Новосибірському вищому військовому командному училищі. Гудков удостоєний особистої похвали Путіна та Шойгу «за мужність та героїзм».

З 24 лютого 2022 року Гудков брав участь у складі підрозділів західного округу РФ у війні проти України.

Гудков командував деякими підрозділами 155-ї бригади на Херсонському напрямку, прославився як жорсткий керівник. За інформацією медіа, він також причетний до вбивств цивільних мешканців Херсонської та Харківської областей.