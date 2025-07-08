Трамп: Ми відправимо більше зброї до України — гине дуже багато людей

У ніч проти 8 липня 2025 року Міністерство оборони США опублікувало заяву офіційного представника Пентагону Шона Парнелла. У ньому підтверджується постачання нового пакету оборонної допомоги Україні за вказівкою президента Дональда Трампа.



«На розпорядження президента Трампа Міністерство оборони спрямовує в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над досягненням сталого миру та припиненням насильства», — йдеться у прес-релізі.



Тієї ж ночі Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі. Відповідаючи на запитання журналістів, президент США прокоментував ситуацію із війною в Україні.

«Ми маємо намір відправити ще зброю до України. Ми повинні це зробити, тому що вони зазнають дуже потужних ударів. Гине надто багато людей», — сказав Трамп.

Лідер США підкреслив, що йдеться переважно про засоби оборони: системи ППО, ракети та дрони. Він також зазначив, що мета постачання — дати Україні можливість захистити своїх громадян на тлі ескалації з боку Росії, пише The New York Times.



За словами Трампа, рішення відновити та посилити військову допомогу ухвалено після короткої паузи, пов'язаної з внутрішнім аудитом озброєнь США та переглядом військової політики. У ході виступу він також висловив розчарування діями президента Росії Володимира Путіна: «Я незадоволений Путіним. Я розчарований тим, що він не зупинився.

Заява прозвучала на тлі загострення ситуації на фронті, посилених російських обстрілів українських міст та зростання кількості жертв серед мирного населення, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у низці західних медіа з'явилася інформація про припинення військових поставок Україні з боку Пентагону. У зв'язку з цим Міністерство оборони України виступило з офіційною заявою