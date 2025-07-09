«АТЕШ» передав координати ППО РФ під Волновахою — ціль знищено

Російська установка ППО під Волновахою. Фото: АТЕШ

Партизанський рух «АТЕШ» повідомляє, що їхній агент з-поміж числа військовослужбовців ЗС РФ передав координати позицій російської ППО на Донецькому напрямку — неподалік від Волновахи.



«Отриману інформацію було перевірено та підтверджено. Після цього зенітно-ракетний комплекс противника було знищено», — йдеться у повідомленні.

Російська установка ППО під Волновахою.

За словами учасників руху, основним пріоритетом залишається виявлення і знищення ворожої ППО, і робота в цьому напрямку триває системно.



«Наш агент перебуває в безпеці та вже виконує нові завдання на іншій ділянці фронту», - додали в «АТЕШ».

Нагадаємо, агент «АТЕШ» допоміг ЗСУ знищити розрахунок «Града».