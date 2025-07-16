В окупованому Донецьку готелі перейшли на вуличні туалети через відсутність води

В окупованому Донецьку навіть «чотиризіркові» готелі змушені встановлювати вуличні туалети для гостей. Про це повідомили активісти руху опору «Жовта Стрічка».
За їхніми даними, у готелях практично відсутнє централізоване водопостачання. Вода в номерах з'являється лише епізодично, а для гігієнічних потреб персонал пропонує використовувати бутильовану воду. Ванні кімнати фактично виведені з експлуатації, а адміністрація просить постояльців не користуватися ними.
У дворах готелів організовують дерев'яні вуличні туалети — вони стали вимушеною альтернативою за відсутності комунальних послуг.
Активісти зазначають, що така ситуація стала «новим нормальним» в умовах окупації та колапсу інфраструктури. Попри зовнішній вигляд і «зірковий» статус готелів, умови проживання в них різко погіршилися.
Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що на окупованій території Донецької області закінчується вода. Водосховища, що живлять Донецьку агломерацію, були в жалюгідному, виснаженому стані ще навесні цього року.
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