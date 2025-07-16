В окупованому Донецьку готелі перейшли на вуличні туалети через відсутність води

Вуличний дерев'яний туалет на території «тризіркового» готелю в Донецьку — вимушене рішення на тлі проблем із водою. Фото: ШІ

В окупованому Донецьку навіть «чотиризіркові» готелі змушені встановлювати вуличні туалети для гостей. Про це повідомили активісти руху опору «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, у готелях практично відсутнє централізоване водопостачання. Вода в номерах з'являється лише епізодично, а для гігієнічних потреб персонал пропонує використовувати бутильовану воду. Ванні кімнати фактично виведені з експлуатації, а адміністрація просить постояльців не користуватися ними.



У дворах готелів організовують дерев'яні вуличні туалети — вони стали вимушеною альтернативою за відсутності комунальних послуг.



Активісти зазначають, що така ситуація стала «новим нормальним» в умовах окупації та колапсу інфраструктури. Попри зовнішній вигляд і «зірковий» статус готелів, умови проживання в них різко погіршилися.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що на окупованій території Донецької області закінчується вода. Водосховища, що живлять Донецьку агломерацію, були в жалюгідному, виснаженому стані ще навесні цього року.