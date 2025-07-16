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У Дружківці пролунали вибухи з різницею у кілька секунд

16 липня 2025, 13:58

У Дружківці пролунали вибухи з різницею у кілька секунд

Сьогодні вдень у Дружківці пролунали потужні вибухи. Кадр із відео Сьогодні вдень у Дружківці пролунали потужні вибухи. Кадр із відео

Чотири потужні вибухи прогриміли в Дружківці Донецької області з різницею в кілька секунд приблизно о 12:55 у середу, 16 липня.

Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Імовірно, обстріл вівся із застосуванням РСЗВ.

Інформація про тип використаної зброї, постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, у вівторок, 15 липня, російські військові обстріляли Дружківку. Під ударом опинився приватний сектор міста. Двох людей було поранено.

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