Пожежі, поранені, руйнування: Одеса та Суми постраждали від російських атак дронів та авіаударів

Одеса та Суми стали мішенями нічних атак російських військ. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.



У ніч проти 22 липня Одесу знову атакували ударні дрони типу «Герань». Частина безпілотників була збита силами ППО в акваторії Чорного моря. Горів житловий комплекс «Альтаїр» та супермаркет «Копійка». Згоріли припарковані машини.

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки. ФОТО: ДСНС Одеської області

На місці події працювали рятувальники та психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, постраждала одна людина. У ліквідації наслідків взяли участь 62 рятувальники та 17 одиниць спецтехніки.

Психолог працює із постраждалими від атаки. ФОТО: ДСНС Одеської області

Пізно ввечері 21 липня Суми також зазнали авіаудару. Російська армія завдала удару по місту керованими авіабомбами. Було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та торговий центр. Рятувальники провели евакуацію мешканців, врятували з вогню двох людей, загасили осередки спалаху та обстежили прилеглу територію.

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки. ФОТО: ДСНС Сумської області

Внаслідок удару поранення отримали троє людей, серед них — дитина. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 постраждалих. Пошкоджено не менше п'яти багатоквартирних будинків, 18 автомобілів та торговельний об'єкт.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області зруйновано всю критичну та соціальну інфраструктуру через постійні російські атаки.