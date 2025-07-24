Російські війська просунулися під Мирноградом – DeepState

Просування росіян під Мирноградом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу селища Новоекономічне Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися біля села Зелений Гай на Харківщині.



За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», за минулу добу з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації російські війська наступали на українські укріплення, зокрема, поблизу Новоекономічного.



Крім того, штурмові групи росіян безуспішно атакували позиції ЗСУ поблизу Зеленого Гаю.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Торецькому та Покровському напрямках.