Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState

Продвижение россиян под Мирноградом. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи поселка Новоэкономическое Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты также продвинулись возле села Зеленый Гай на Харьковщине.



По данным оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», за минувшие сутки с целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации российские войска наступали на украинские укрепления, в частности, вблизи Новоэкономического



Кроме того, штурмовые группы россиян безуспешно атаковали позиции ВСУ недалеко от Зеленого Гая.

Напомним, что ВСУ продвинулись на Торецком и Покровском направлениях.