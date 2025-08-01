Бойового медика «Азова» визнано найкращим воєнним медиком Європи

Медик Національної гвардії України Володимир Риженко, відомий під позивним Спрайт, отримав престижну нагороду на міжнародній конференції Combat Medical Care Conference 2025, яка відбулася у Німеччині. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Національної гвардії України.

Він був удостоєний звання «Кращий військовий медик Європи» за визначний випадок порятунку пораненого бійця в зимових умовах — завдяки донорській крові, скинутої з дрону, Риженко зміг провести переливання крові та врятувати життя побратиму в екстремальній бойовій обстановці.

Нагорода вручається в рамках конференції, яка вважається найбільшим європейським форумом у галузі воєнної медицини та проводиться за участю Бундесверу. У 2025 році захід зібрав понад 1400 експертів із 44 країн.



Разом із Риженком у конференції взяли участь ще двоє медиків із 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Старший лейтенант Сергій Ротчук (позивний Джедай) представив інноваційні підходи до медичної логістики на фронті, а Ольга Тагірова (Крава) розповіла про особливості надання допомоги за межами «золотої години» та системну підготовку особового складу.



Церемонія нагородження супроводжувалася врученням символічного меча — уособлення сили, мужності та гідності.

Джерело: НГУ