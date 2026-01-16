ЗМІ повідомляють, що син Рамзана Кадирова потрапив у серйозну ДТП

Опозиційний чеченський канал стверджує, що син голови Чечні Адам Кадиров потрапив у серйозну ДТП у Грозному

Як стверджує опозиційний чеченський телеграм-канал NIYSO, кортеж з кількох автомобілів, в якому їхав син Рамзана Кадирова Адам Кадиров, на великій швидкості зіткнувся з неназваною «перешкодою» під час руху Грозним.

За даними каналу, Адам Кадиров перебуває у тяжкому стані, готується його транспортування до Москви.

«Грозний перекритий, нова республіканська лікарня закрита», — стверджує канал.

При цьому сервіс «Яндекс. Пробки» не фіксує перекриттів чи якихось серйозних пробок на вулицях Грозного.

Спочатку NIYSO повідомив, що в ДТП міг постраждати сам Рамзан Кадиров, але потім уточнив, що мова все ж таки йде про його сина.

Телеграм-канал також пише, що в аварії міг постраждати ще й боєць змішаних єдиноборств Хамзат Чимаєв, який, ймовірно, перебував в одному автомобілі з Адамом Кадировим.

Інформація не підтверджена іншими джерелами.