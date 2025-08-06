Зеленський повідомив про узгоджені удари СБУ по території РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що узгодив низку операцій Служби безпеки України, спрямованих проти об'єктів на території Росії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, голова СБУ Василь Малюк подав доповідь про роботу відомства за останній час. Окрему увагу в ньому приділено військовому компоненту, спецопераціям та далекобійним діям бійців СБУ.

«Вдячний за точність. Подробиці ми не розкриваємо публічно, але ворог відчуває наслідки наших дій», — зазначив президент.

Зеленський наголосив на ефективності СБУ у знищенні російських систем протиповітряної оборони в першому півріччі. За його словами, це значно посилює удари по ключових об'єктах російської військової інфраструктури та економіки.

«Узгодив деякі операції», — додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 4 серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію. Дрони вдарили по військовому аеродрому «Сакі», розташованому в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій у Чорному морі.