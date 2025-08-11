Су-27 ЗСУ вдарив JDAM-ER по штурмових групах РФ у Піщаному

Удар GBU-62 JDAM-ER по штурмових групах ЗС РФ у Піщаному.

Винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗСУ завдав два високоточних удари бомбами GBU-62 JDAM-ER по скупченню російських штурмових груп у селі Піщане Донецької області. Про це повідомили пілоти ЗСУ в блозі «Соняшник».



За їхніми словами, саме через промзону Піщаного російські підрозділи намагаються прорватися далі в бік Покровська. Завдяки розвідці українським військовим вдається знищувати деякі групи майже «на ходу».



Згідно з даними DeepState, для диверсійних дій у Покровську ворог сформував тактичні групи з трьох рот — по 50 осіб кожна. Метою було викликати паніку і змусити підрозділи залишити місто, як це сталося в Селидовому.