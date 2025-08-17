Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно

17 серпня 2025, 12:06

У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно

У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно

«Роби, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є» — цей девіз Сил спеціальних операцій України ліг в основу нового короткометражного фільму «Викладач».

За даними ССО, в окупованому Луганську російська влада намагається стерти будь-які згадки про Україну: студентам нав'язують спотворену версію історії, а в університетах захоплених територій окупанти спалюють українські книги.

Однак серед викладачів знаходяться ті, хто таємно об'єднується у гуртки українознавства, щоб зберегти національну літературу та культурну спадщину. Фільм «Викладач» присвячений саме цьому опору.

У ньому звучать українські пісні: легендарна «Червона рута» Володимира Івасюка у виконанні Олени Кузнєцової та ансамблю «Карпати» Валерія Громцева (1970 рік), а також сучасна композиція «Болбочан» Сергія Жадана та Євгена Турчинова (2025 рік).

ТЕГИ

Організації
рух опору Сили спеціальних операцій ЗС України
Місця
Луганськ
Інше
окуповані території окупаційна влада Підпілля спротив окупантам на Луганщині
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
усі новини
13:11
Окупаційна влада Донеччини знизила тарифи на воду, але не в Маріуполі
12:06
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
11:13
Нічний обстріл Добропілля: постраждала цивільна інфраструктура
09:28
На Донеччині від російських ударів загинули п'ять мирних жителів
08:50
По Нікопольщині та Синельниківщині агресор застосував БпЛА та «Гради»
08:12
У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП
17:00
Росія може посилити удари по Україні
16:25
Трамп та європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України поза НАТО — CNN
16:24
ЗСУ вже другий день мають успіхи в районі Добропілля та Покровська — Зеленський
15:58
У Волгограді РФ в районі НПЗ видно стовп чорного диму — ЗМІ
15:52
Президент США повідомив Зеленського про бажання Путіна отримати весь Донбас — Bloomberg
15:10
У Зеленського «не чули» про домовленості Трампа та Путіна щодо повітряного перемир'я
14:59
Дрони атакували Бєлгород РФ: двоє поранених
14:26
Путін віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, а не просто перемир'ю — Axios
13:47
Вночі росіяни вдарили по прифронтовій Костянтинівці
13:25
Зеленський розповів деталі розмови із Трампом
13:09
Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу
13:07
Війська РФ захопили село Попов Яр у Донецькій області
12:00
Зеленський зустрінеться з Трампом у США: дата
11:30
Трамп зможе бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна в майбутньому
усі новини
ВІДЕО
У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно
17 серпня, 12:06
Нічний обстріл Добропілля: постраждала цивільна інфраструктура Нічний обстріл Добропілля: постраждала цивільна інфраструктура
17 серпня, 11:13
У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП У Воронезькій області дрони атакували залізничну станцію та пошкодили ЛЕП
17 серпня, 08:12
Росіяни знову вдарили по клубу у селищі Райське Дружківської громади Краматорського району. Фото: Дружківка Інфо Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу
16 серпня, 13:09
Російська ракета пробила дах п'ятиповерхового будинку у Добропіллі та застрягла у квартирі. Фото: Добропілля info У Добропіллі російська ракета пробила дах п'ятиповерхівки та застрягла у квартирі
16 серпня, 10:40
Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Трамп та Путін обговорювали питання обміну територіями — Fox News
16 серпня, 09:22

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір