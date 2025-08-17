У Луганську спалюють українські книги, але викладачі зберігають літературу таємно

«Роби, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є» — цей девіз Сил спеціальних операцій України ліг в основу нового короткометражного фільму «Викладач».

За даними ССО, в окупованому Луганську російська влада намагається стерти будь-які згадки про Україну: студентам нав'язують спотворену версію історії, а в університетах захоплених територій окупанти спалюють українські книги.



Однак серед викладачів знаходяться ті, хто таємно об'єднується у гуртки українознавства, щоб зберегти національну літературу та культурну спадщину. Фільм «Викладач» присвячений саме цьому опору.

У ньому звучать українські пісні: легендарна «Червона рута» Володимира Івасюка у виконанні Олени Кузнєцової та ансамблю «Карпати» Валерія Громцева (1970 рік), а також сучасна композиція «Болбочан» Сергія Жадана та Євгена Турчинова (2025 рік).