Росія дала «зелене світло» на вивіз українських ресурсів із портів окупованих Маріуполя та Бердянська

Маріупольський морський порт. Фото: Вікіпедія

Росія відкрила для іноземних судів захоплені порти Маріуполя та Бердянська, щоб активніше вивозити вкрадені в Україні ресурси. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

«Розпорядження підписано прем'єр-міністром країни-агресора РФ Михайлом Мішустіним. Це, як вважають представники так званої "ДНР", дозволить окупантам активніше вивозити вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області», — пише ЦТС.

Зазначається, що основною номенклатурою вантажу Маріупольського порту є метал, вугілля та зерно. У планах РФ активізувати вивіз із портів вкраденого в Україні зерна та вугілля.

На сайті нагадали, що обсяг вивезення вкрадених надр через Маріупольський порт на місяць становить від 40 до 60 тисяч тонн. Тоді як через Бердянський порт минулого року незаконно вивезли понад 300 тисяч тонн награбованого зерна.