Опалювальний сезон у Білозерському під загрозою: мережі не підготовлені, комунальники евакуювалися

Фото: «Вільне Радіо»

У Білозерському Донецькій області для підготовки до опалювального сезону було створено комунальне підприємство. Проте цього року тепло у місті не з'явиться через складну ситуацію на фронті.

«Створили комунальне підприємство, набрали працівників. Але через рух лінії фронту підготувати мережі не встигли, більшість працівників звільнилися та евакуювалися», — повідомив заступник начальника Білозерської МВА Микола Прокоф'єв у коментарі «Вільному Радіо».

Нагадаємо, близько п'яти тисяч абонентів залишилися без електроенергії після російських ударів по Запорізькому району.