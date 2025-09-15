Около пяти тысяч абонентов без света: ночной удар по Запорожскому району

Последствия массированной атаки на Запорожский район. Фото: Запорожская ОВА

Ночью, 15 сентября, российские войска нанесли массированный удар по Запорожскому району. Как сообщает Запорожская областная военная администрация, в результате атаки в селе Новопавловка Ореховской громады на месте погиб 66-летний мужчина.

Сильные обстрелы пришлись на поселок Кушугум: повреждены дома, выбиты окна, разрушены крыши. Местные жители остаются без света. В соседнем Балабино электроснабжение отсутствует полностью, в Кушугуме — частично. Всего без электричества остаются почти 4900 абонентов. Энергетики приступили к восстановительным работам и обещают завершить их до конца дня.

Последствия обстрела пригорода Запорожья. Фото: Запорожская ОВА



По данным ОВА, по Кушугуму враг нанес не менее четырех ударов. Кроме того, российская армия осуществила девять авиаударов по Гуляйполю, Зализничному, Успеновке, Червоному и Белогорью.



В течение ночи зафиксировано применение 398 беспилотников разных типов, преимущественно FPV. Под ударом оказались Магдалиновка, Таврийское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Новоандреевка, Преображенка и Успеновка.

Также зафиксировано девять обстрелов из РСЗО по территории Запорожья, Кушугуму, Орехова, Новоданиловки, Малой Токмачке и Червоного. Артиллерия противника нанесла 191 удар по Плавням, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Новоандреевке и Червоному.

