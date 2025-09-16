Спроба встановити російський прапор під Муравкою закінчилася знищенням окупантів

На Великомихайлівському напрямку на Дніпропетровщині російські війська просунулися в районі Новоіванівки та Березового. Бої продовжуються не лише за ці населені пункти, а й у районах Новомиколаївки, Новоселівки та Зеленого Гаю, повідомляє Telegram-канал PETRENKO ✙. Ситуація залишається напруженою — противник підтягує резерви та атакує широким фронтом.

За словами старшого лейтенанта Сил оборони України із позивним Алекс, 15 вересня російські військові намагалися встановити свій прапор у селі Муравка, на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Проте спроба завершилася для них трагічно.

«Спочатку один окупант бігав із прапором, намагаючись потрапити до кадру власного дрона. Але замість "геройського відео" він опинився у прицілі нашого FPV-дрону. Потім до нього кинулися інші — хтось намагався підхопити прапор і поставити його хоча б десь. У результаті всі їх було знищено», — уточнив Алекс.

На сусідньому Новопавлівському напрямку російські підрозділи малими групами закріпилися в лісосмузі на південь від Оріхова.

