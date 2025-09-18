Через російську атаку на АЗС у Полтавській області постраждали шестеро людей

Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Полтавську область. Про це сьогодні повідомила обласна прокуратура.
Зазначається, що удару було завдано по автозаправній станції.
Як повідомили у ДСНС, було пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.
Місцева прокуратура заявила, що постраждали п'ять водіїв та працівниця автозаправки. Вона госпіталізована у тяжкому стані.
Раніше повідомлялося, що вночі 18 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок цього виникли пожежі, які вдалося локалізувати підрозділами ДСНС. Одна людина зазнала травм. Через російську атаку на Полтавщині довелося змінити графіки руху приміських поїздів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях