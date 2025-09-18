Через російську атаку на АЗС у Полтавській області постраждали шестеро людей

У Полтавській області війська РФ атакували заправну станцію, постраждали шестеро людей. Фото: ДСНС

Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Полтавську область. Про це сьогодні повідомила обласна прокуратура.

Зазначається, що удару було завдано по автозаправній станції.

Як повідомили у ДСНС, було пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

Місцева прокуратура заявила, що постраждали п'ять водіїв та працівниця автозаправки. Вона госпіталізована у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що вночі 18 серпня російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок цього виникли пожежі, які вдалося локалізувати підрозділами ДСНС. Одна людина зазнала травм. Через російську атаку на Полтавщині довелося змінити графіки руху приміських поїздів.