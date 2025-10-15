Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російська авіація вдарила по Костянтинівці: авіабомба влучила у багатоквартирний будинок
15 жовтня 2025, 13:56

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: кадр із відео Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: кадр із відео

15 жовтня російська авіація вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зафіксували пряме влучання авіабомби ФАБ-250 з УМПК у багатоквартирний будинок. Загалом пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків. За попередньою інформацією, серед цивільного населення постраждалих немає.

Нагадаємо, що 14 жовтня армія РФ обстріляла кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще чотири – поранені.

@novosti.dn.ua

