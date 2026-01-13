РФ готує новий масований ракетний удар по Україні — монітори

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС виконує пуск ракет.

Російські війська продовжують підготовку до нового масованого ракетного обстрілу території України. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують активність стратегічної авіації РФ, інформують «Новини Донбасу».



За їхніми даними, протягом дня заплановано переліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Українка» на аеродром «Олєнья», а також ще трьох бортів Ту-95МС з цього ж аеродрому на авіабазу «Бєлая». Такі дії традиційно розглядаються як одна з ознак підготовки до масштабної ракетної атаки.

«Триває підготовка до нового масованого ракетного обстрілу», — йдеться у повідомленнях моніторингових ресурсів.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, протягом попередньої доби сили протиповітряної оборони України знищили 247 із 318 повітряних цілей, випущених російськими військами. Зокрема, було збито:

2 з 18 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

5 з 7 крилатих ракет «Іскандер-К»;

240 з 293 ударних БПЛА типу «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Основними напрямками ударів стали Одеська, Запорізька та Харківська області, а також райони Києва, Павлограда і Зеленодольська.

Карта руху повітряних цілей під час масованих атак РФ по території України.

Головними цілями атак залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури — ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та електричні підстанції.



Зокрема, російські окупаційні війська знову завдали удару по одній із теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок атаки було суттєво пошкоджено обладнання, що негативно вплинуло на стабільність енергопостачання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»