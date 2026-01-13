Армія РФ просунулась біля Шандриголового та Свято-Покровського

OSINT-проєкт DeepState поновив інтерактивну мапу бойових дій. За даними аналітиків, російські війська просунулися на Донеччині.

В оновленні наголошується, що противник наступає на окремих ділянках фронту поблизу населених пунктів Шандриголове та Свято-Покровське.

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Шандриголового та Свято-Покровського», — повідомили аналітики DeepState.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що під Запоріжжям розширюється сіра зона у Приморського.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»