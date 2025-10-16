В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



Крім того, оператор системи передачі вимушено застосовує графіки обмеження потужності промислових споживачів.



За повідомленням НЕК «Укренерго», завтра з 07:00 до 22:00 у всіх регіонах України заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.



У відомстві закликали українців раціонально використати електроенергію.



Раніше ми писали, що у Києві та низці областей України 16 жовтня було введено екстрені відключення електроенергії.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях