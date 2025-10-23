Верховна Рада прийняла закон про перепоховання загиблих військових

Верховна Рада прийняла законопроєкт №12413, що регулює порядок безплатного перепоховання загиблих і померлих людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



«За» проголосували 285 нардепів. Після підписання Головою Верховної Ради законопроєкт буде переданий на підпис президенту України.



Поховання осіб, які мають звання Герої України, нагороджені орденами «Золота Зірка», Богдана Хмельницького, княгині Ольги та «За мужність», а також учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, здійснюється безплатно для родичів або осіб, які беруть на себе відповідальність за поховання.



Перепоховання, так само як і поховання, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону, буде здійснюватися коштом державного або місцевого бюджетів.



Раніше ми писали, що в Селидовому та Кураховому, які були окуповані нещодавно, немає повної картини стану місць пам'яті : за наявними даними, в Селідовому поховано 26 осіб (з них один — учасник АТО/ООС), у Кураховому — двоє воїнів АТО/ООС та 32 учасники бойових дій після початку. Бюджети підтримки сімей загиблих військових різняться: у Кураховому до бюджету закладено по 375 тисяч гривень, а у Селидовому – 200 тисяч гривень на одну родину.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях