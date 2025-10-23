Верховная Рада приняла закон о перезахоронении погибших военных

Верховная Рада приняла законопроект №12413, регулирующий порядок бесплатного перезахоронения погибших и умерших людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



«За» проголосовали 285 нардепов. После подписания Председателем Верховной Рады законопроект будет передан на подпись президенту Украины.



Похороны лиц, которые имеют звания Герои Украины, награжденные орденами «Золотая Звезда», Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и «За мужество», а также участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, осуществляется бесплатно для родственников или лиц, принимающих на себя ответственность за захоронение.



Перезахоронение, так же как и захоронение, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, пострадавших участников Революции Достоинства и людей, имеющих особые заслуги перед Родиной, в соответствии с Законом, будет осуществляться за счет государственного или местного бюджетов.



Ранее мы писали, что в Селидово и Курахово, которые были оккупированы не так давно, нет полной картины состояния мест памяти: по имеющимся данным, в Селидово похоронены 26 человек (из них один — участник АТО/ООС), в Курахово — двое воинов АТО/ООС и 32 участника боевых действий после начала полномасштабного вторжения. Бюджеты поддержки семей погибших военных различаются: в Курахово в бюджет заложено по 375 тысяч гривен, а в Селидово — 200 тысяч гривен на одну семью.

