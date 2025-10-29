Сили ППО збили 93 із 126 БПЛА

ППО збила 93 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ запустила Україною 126 дронів з п'яти напрямків. Протиповітряна оборона збила 93 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Вночі на 29 жовтня (з 19:00 28 жовтня) противник атакував 126 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк, Чауда, Гвардійське, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 93 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі та сході України.



Зафіксовано влучення 32 ударних БПЛА на 10 локаціях. Атака продовжується, у повітряному просторі кілька російських БПЛА.



Раніше ми писали, що 29 жовтня близько 03:30 три БПЛА «Герань-2»/«Шахед» вдарили по місту Слов'янськ Донецької області.

