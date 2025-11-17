Окупанти скинули вісім авіабомб на територію Бєлгородщини

Гриб диму в селі Графовка Шебекінського округу піднявся після падіння російської авіабомби.

«Скинули вісім бомб на територію Бєлгородської області», — так жителька прикордонного регіону описує наслідки ударів російської авіації по власному населенню. Аудіорозмову перехопила українська розвідка.



У бесіді жінка розповідає про пожежі на інфраструктурних об’єктах області, що виникли внаслідок бойових дій, окремо наголошуючи на ролі російських літаків у бомбардуванні своїх же громадян.



«За 11 днів російські бомбардувальники скинули вісім бомб, вісім бомб на території Бєлгородської області. Уявляєш?» — йдеться у перехопленні.



Тим часом російська авіація продовжує завдавати ударів по цивільному населенню України, використовуючи авіабомби з модулями планування та корекції.



Через технічну недосконалість цих боєприпасів частина з них не виходить на заданий курс і падає на російські населені пункти, зокрема у прикордонних районах Бєлгородщини.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»