У Лимані та Олександрівці поранено мирних жителів, а у Сіверську — пошкоджені будинки: в ОВА повідомили про наслідки атак РФ за добу

Окупаційні війська РФ минулої доби, 2 грудня, атакували низку населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецькоъ області», —

зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили три райони:



Покровський район. У Водянському Добропільської громади поранено людину; у Світлому пошкоджено багатоповерхівку. У Шахівській громаді зруйновано 8 будинків: 4 у Кучеревому Яру і 4 у Грузькому.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено авто. У Святогірську пошкоджено будинок і автомобіль. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено кав'ярню, крамницю, готель, підприємство і торговий павільйон. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку. У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено 2 будинки і авто. В Олександрівці поранено людину, пошкоджено авто. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»