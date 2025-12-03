В Лимане и Александровке ранены мирные жители, а в Северске – повреждены дома: в ОВА сообщили о последствиях атак РФ за сутки

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 2 декабря, атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донбасса», —

отметил он.



По слова Филашкина, под удары захватчиков попали три района:



Покровский район. В Водянском Добропольской общине ранен человек; в Светлом повреждена многоэтажка. В Шаховской общине разрушены 8 домов: 4 в Кучеревом Яру и 4 в Грузском.



Краматорский район. В Лимане ранен человек, поврежден авто. В Святогорске повреждены дом и автомобиль. В Славянске погиб человек, поврежден кофейня, магазин, гостиница, предприятие и торговый павильон. В Краматорске повреждена многоэтажка. В Новоселовке Черкасской общины повреждены 2 дома и авто. В Александровке ранен человек, поврежден авто. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.



Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером 2 декабря и ночью 3 декабря обстреляли Краматорскую громаду в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»