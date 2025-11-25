Армія РФ вдарила безпілотником «Молнія-2» по Слов'янській громаді

Фото: Слов'янська МВА

Вчора пізно ввечері РФ двічі атакувала Слов'янську громаду. За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, зафіксовано два удари із застосуванням БПЛА «Молнія-2».

Під ворожу атаку потрапило селище Білбасівка. Пошкоджено два приватні будинки, обійшлося без постраждалих.



За ранковою інформацією Донецької ОВА на 25 листопада, протягом доби російські війська 15 разів обстрілювали населені пункти Донеччини.

Краматорський район. У Лимані загинула людина. В Іллінівці пошкоджено один об'єкт інфраструктури. У Дружківці постраждали багатоквартирний будинок, магазин та газопровід. У Краматорську пошкоджено житловий будинок.



Бахмутський район. У Сіверську руйнування зафіксовано у п'яти приватних будинках. З лінії фронту евакуйовано 111 осіб, серед них — 23 дитини.

Раніше ми писали, що масштабні удари по енергосистемі залишили без світла п'ять областей України.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»