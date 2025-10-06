По ТЕЦ у Клинцях Брянської області РФ вдарили ракети: без тепла залишилися більше половини жителів міста

Більше половини населення міста Клинці Брянської області РФ залишилися без тепла через ракетну атаку по ТЕЦ. Фото: ASTRA

У місті Клинці Брянської області Росії більше половини населення залишилося без тепла після ракетної атаки по теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Про це повідомили джерела видання ASTRA.

Зазначається, що окрім цього українські ракети уразили в регіоні цієї ночі електропідстанцію «Найтоповичі» та ЛВДС «8-Н» («Сталевий Кінь») АТ «Транснефть – Дружба», з'ясувала ASTRA.

Повідомляється, що в ніч проти 6 жовтня Брянська область зазнала масованого ракетного удару. Так, як мінімум дві українські ракети поцілили по ТЕЦ у Клинцях. Через пошкодження газорозподільного центру подачу газу на ТЕЦ було припинено.

Без теплопостачання за даними на ніч залишилося більше половини жителів міста, уточнили джерела в МНС РФ. Тип ракет для атаки редакції ASTRA невідомий.

Клінцовська ТЕЦ – газопоршнева теплоелектроцентраль у місті Клинці Брянської області. Основне джерело теплопостачання міста.

Раніше повідомлялося, що мешканці Брянської області Росії отримали увечері 5 жовтня попередження про ракетну небезпеку. Так, місцеві телегам-канали писали, що ТЕЦ у місті Клинці спалахнула після попередження про ракетну небезпеку на Клинцівський район. Вони також опублікували фото та відео, зроблені місцевими мешканцями у момент пожежі.