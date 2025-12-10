«МВС» затримало тимчасового голову окупаційної адміністрації Сніжного: його підозрюють у масштабній корупції

Затриманий тимчасовий голова окупаційної адміністрації Сніжного Васил Шергелашвілі. Фото: «МВС по ДНР»

Співробітники так званого «Управління економічної безпеки та протидії корупції МВС по ДНР» за підозрою в організації та реалізації масштабної корупційної схеми затримали тимчасового виконувача обов'язків голови окупаційної адміністрації міста Сніжне Донецької області. Про це стало відомо із заяви «МВС по ДНР».



Згідно з «офіційними джерелами» загарбників, йдеться про Васила Шергелашвілі. Окупанти стверджують, що нібито в ході операції виявили кілька фактів отримання хабарів «чиновником» від представника комерційної організації, яка виконувала роботи з відновлення інфраструктури на захопленій Донеччині в рамках «державних контрактів» з благоустрою та ремонтних робіт у Сніжному.



«Загальна сума хабарів склала понад два мільйони рублів. 9 грудня "поліцейські" затримали зловмисника при отриманні чергової суми. Попередньо встановлено, що затриманий розробив та впровадив корупційну схему, за якою він отримував відкати у розмірі 10% від сум договорів по "державних контрактах"», – сказали у фейковому відомстві.



Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін також підтвердив затримання першого заступника начальника окупаційної адміністрації Сніжного, який зараз виконує обов'язки її «керівника».



«Сьогодні мені доповіли про факт корупції, виявлений співробітниками «МВС по ДНР». Перший заступник голови "адміністрації міського округу Сніжне" затриманий при отриманні хабаря», – сказав Пушилін.

Нагадаємо, що Пушилін переніс головну ялинку окупованого Донецька на «після перемоги».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко