З окупації повернули ще одну групу українських дітей

Ще одну групу дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну територію України. Дітям — від 4 до 16 років. Разом з ними евакуювали одного повнолітнього. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Серед врятованих — дванадцятирічний хлопець та його родина, які жили в постійному страху через регулярні обшуки, допити та погрози з боку окупантів. Але найстрашнішими були російські дронові атаки на громадянське населення, під час однієї з них загинув місцевий хлопчик», — зазначив він.



За словами Прокудіна, українські діти в окупації пройшли через погрози, тиск, спроби «перевиховання», але сьогодні вони перебувають у безпеці на вільній українській землі. Наразі маленькі українці отримують необхідну психологічну, медичну та соціальну підтримку.



Раніше ми писали, що 10 грудня уповноважена за президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова відвідала окуповану Донецьку область. Під час свого візиту Львова-Бєлова заявила, що нібито «у Росії немає насильно депортованих дітей».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»