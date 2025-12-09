На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки

Окупаційна влада на ТОТ Запорізької області запустила ініціативу з обміну україномовних книжок на російські розмальовки. Про це повідомив рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, у школах Бердянська учням молодших класів запропонували принести з дому будь-яку книжку українською мовою та обміняти її на російську розмальовку.



Партії таких розмальовок про російську «культуру» та армію завезли на ТОТ як гуманітарну допомогу. Однак частина цих матеріалів уже з’являється на полицях місцевих магазинів.



Поки що «ініціативу» впроваджують лише у тих школах, керівництво яких погодилося брати участь у цьому черговому пропагандистському проєкті окупантів.

Раніше всі українські книги вилучили на ТОТ Херсонщини під час рейдів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»