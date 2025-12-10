Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»
10 грудня 2025, 15:35

У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»

У тимчасово окупованих Донецьку та на ТОТ Херсонської області перестала коректно працювати програма російського банку «ПСБ». Про це повідомляє рух опору на окупованих територіях України «Жовта Стрічка».

Активісти руху зазначають, що мешканці обох регіонів стикаються з помилками при вході в додаток «Промсвязьбанку» і під час проведення платежів. Подібні проблеми фіксуються з початку тижня і викликають незручності у користувачів.

Рух «Жовта Стрічка» продовжує відстежувати ситуацію та інформувати жителів тимчасово окупованих територій про можливі збої в російських сервісах.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

