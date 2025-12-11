Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області. Фото: скриншот

Прикордонники підрозділу «Фенікс» у Донецькій області знищили одразу два РСЗВ «Град» російських окупантів. Точна робота бійців перетворила ворожу арту на купу брухту. Про це повідомляється у пресслужбі ДПСУ.



Також прикордонники знищили піхотні групи противника, логістику та бронетехніку.



