Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області

Прикордонники підрозділу «Фенікс» у Донецькій області знищили одразу два РСЗВ «Град» російських окупантів. Точна робота бійців перетворила ворожу арту на купу брухту. Про це повідомляється у пресслужбі ДПСУ.
Також прикордонники знищили піхотні групи противника, логістику та бронетехніку.
Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з Покровського спрямування, на якому зафіксовано момент знищення колони російських сил.
