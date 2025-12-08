Били, катували, підірвали в машині: Четверо військових РФ засуджено за вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку

Рассел Бентлі. Фото пропагандистів угрупування «ДНР»

Суд у Донецьку оголосив вирок чотирьом російським військовослужбовцям, визнаними винними у причетності до загибелі військкора Рассела Бентлі, відомого під позивним Техас. Обвинувачені отримали від 1,5 до 12 років ув'язнення, пишуть російські ЗМІ. Трьох фігурантів буде відправлено до колонії суворого режиму, ще одного — до колонії-поселення.

Журналіст зник 8 квітня 2024 року після обстрілу Петровського району Донецька. Його друзі та дружина Людмила повідомили про зникнення, після чого слідчі органи відкрили кримінальне провадження. У ході розслідування було встановлено, що до зникнення Бентлі причетні військовослужбовці 5-ї мотострілецької бригади угрупування «ДНР».



Рассел Бентлі (Russell Bonner Bentley III) — громадянин США, який народився в штаті Техас. З 2014 року він перебував в Україні на Донбасі, підтримував проросійські формування, брав участь у бойових діях, співпрацював із підрозділами «Восток» та «Спецназ» угруповання «ДНР», а пізніше став воєнним кореспондентом, у тому числі для Sputnik. Він жив у Донецьку, прийняв російське громадянство та вів англомовний YouTube-канал до його блокування 2022 року.



Слідство встановило, що у квітні 2024 року Бентлі вбили російські військовослужбовці у Донецьку: його побили, катували, підірвали в машині та перемістили тіло, намагаючись приховати сліди злочину. Процес відбувався у Донецькому гарнізонному військовому суді. Звинувачення просило для фігурантів термін від 1,5 до 15 років.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що суд у справі про вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку перенесли.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»